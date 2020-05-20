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Володимир Кличко: Кінець карантину - це не кінець пандемії

Володимир Кличко: Кінець карантину - це не кінець пандемії
10:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Володимир Кличко, зокрема, зазначив, що внаслідок пандемії може утворитися новий баланс між реальним світом і цифровим.

Один з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги легендарний український боксер Володимир Кличко вважає, що пандемія коронавірусу може стати початком нової реальності. Володимир Кличко, зокрема, зазначив, що внаслідок пандемії може утворитися новий баланс між реальним світом і цифровим, тому важливо зберегти позитивні аспекти звичного життя.

"Я часто запитую себе: чи є місце тій реальності після коронавірусу, в якій ми повернемося до старих звичок? Або ж це більше питання початку нової реальності з коронавірусом, в якій ми зберігаємо позитивні аспекти нашого життя, такі як подяку, увагу, солідарність і турботу один про одного, а також неймовірну швидкість розвитку цифрових технологій за останні тижні? І все ж, є речі, яких цифровий світ замінити не зможе. У моєму випадку - це гра у гольф.

Кінець карантину - це не кінець пандемії. Ми всі це знаємо. Але це може стати початком нової реальності - нового балансу між цифровим світом і світом реальним", - цитує Кличка Klitschko-brothers.com.

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Як повідомлялося, в Україні з 12 березня запроваджений карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В країні заборонили проведення всіх масових заходів, зокрема, спортивних. Із 11 травня розпочався перший етап послаблення карантину, спортсменам національних збірних дозволили проводити тренування на базах.

У середу, 20 травня, на засіданні Кабміну планується розглянути питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів, проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів) тощо.

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Все по темі:

Бокс, Карантин, Пандемия, Володимир Кличко.
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