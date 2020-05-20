Українська промоутерська компанія заморозила діяльність

Новини спорту:Sparta Boxing Promotions оголосила про новий етап в житті організації.

Провідні клієнти Sparta Boxing Promotions Карен Чухаджян і Зоравор Петросян минулого тижня підписали контракти з американськими промоутерами.

"Талановиті українці отримали пропозиції співпраці з менеджерами з Європи і США, в зв'язку з чим Sparta Boxing Promotions прийняла непросте, але необхідне рішення відпустити Чухаджяна, Великовского і Петросяна, враховуючи їх серйозні перспективи і зростаючі амбіції. Також компанія більше не працює з В'ячеславом Сенченком.

При цьому Арам Фаніян продовжує представляти SBP - таким чином, компанія не припиняє свою роботу, але бере невелику паузу в активній промоутерській діяльності ", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті промоутерської компанії.

Відзначимо, що вищезгаданий Арам Фаніян в даний час тренується з колишнім чемпіоном світу Віктор Постолом, який веде підготовку до титульного бою з Хосе Раміресом.