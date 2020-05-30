Ф’юрі: "Вирублю Джошуа за два-три раунди"

Новини спорту:Два британця утримують всі титули в суперважкій вазі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі розповів про свої перспективи в об’єднавчому бою з Ентоні Джошуа.

Два британця утримують всі титули в хевівейте і в разі успішного захисту поясів можуть зустрітися в рингу вже в 2021 році.

«Стиль Джошуа ідеально мені підходить. Рух вперед, класичний захист. Сильний і могутній, але без роботи ногами, особливо не пручається. Вирубаю його за два-три раунди », – розповів Тайсон.

«Коли потраплю свій перший удар, він відправиться танцювати. Накинуся на нього як той товстун [Енді Руїс]. Розповісти, що це буде за удар? Лівий хук. Він буде виконувати танець Бембі по всьому рингу».

Раніше топ-промоутер Едді Хірн заявив, що Ф’юрі може завершити кар’єру після пари поєдинків з Джошуа.

«Хірн як зазвичай стрясає повітря. Я пропонував Джошуа бій досить довго. Намагався вийти з ним на ринг останні п’ять років. І цього взагалі не відбулося».

«Очевидно, що Едді – промоутер Джошуа, тому йому доведеться спілкуватися з моєю командою з приводу організації бою. Дайте фанатам те, чого вони хочуть, і перестаньте бігти від найбільшого бою з часів Леннокса Льюїса і Франка Бруно».

До зустрічі з Джошуа Ф’юрі належить провести третій бій з Деонтеєм Уайлдером. У лютому Тайсон завдав американцеві першої поразки в кар’єрі і відібрав його титул WBC.

Джошуа, в свою чергу, проведе захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим. Дати обох поєдинків поки не визначені на тлі пандемії COVID-19.