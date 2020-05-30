Тайсону запропонували 1,1 млн доларів за бій-реванш з Макнілі

Новини спорту:Майк хоче повернутися в ринг заради благодійності.

Майку Тайсону пропонують 1,1 мільйона доларів за бій-реванш з Пітером Макнілі. Ініціатором бою виступає компанія Boston Boxing Promotions.

Тайсон і Макнілі билися в серпні 1995 року, коли Майк повернувся в ринг після чотирирічної перерви і переміг співвітчизника за рахунок його дискваліфікації.

Тайсон готовий повернутися на ринг в рамках виставкового бою і хоче зібрати гроші на благодійність. Колишній абсолютний чемпіон світу вже відмовився від 20 мільйонів доларів за участь в лізі кулачних боїв.

Про бажання знову битися з Майком говорив Евандер Холіфілд, який перемагав Тайсона двічі протягом кар’єри.

Тайсон не виходив на професійний ринг з червня 2005 року, коли той поступився Кевіну Макбрайду після рішення не продовжувати бій.