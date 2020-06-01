Володимир Кличко виступив проти расизму

Новини спорту:Легендарний український боксер висловився про ситуацію в США.

Як відомо, в Клівленді в результаті жорстоких дій поліцейських помер афроамериканець Джордж Флойд. Його смерть викликала в США масові протести.

"Любов може перемогти ненависть. Всі ми однієї раси. Ми – люди. У нас є реальні проблеми, як пандемія, зміна клімату та різні життєві неприємності.

Колір шкіри, стать і сексуальна орієнтація – це просто ті речі, які роблять нас людьми. Вони не мають відношення до талантів, умінь, креативності, почуттям, інтелектуальними здібностями або вкладу в суспільство.

У мене була приголомшлива можливість – зустрітися з Мухаммедом Алі. І я ніколи не забуду, що говорив Ерні Террелл під час їхнього бою, тому що Ерні не хотів називати його ім'я: «Як мене звати?».

Ми повинні висловлюватися за невинних, за людей, чиї голоси не чують. Я – Джордж Флойд", - заявив Кличко-молодший.