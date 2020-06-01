Джошуа не цікавий виставковий бій з Тайсоном

Новини спорту:Чемпіон WBA, WBO і IBF не хоче перетинатися на рингу з легендарним американцем.

Майк Тайсон в 53 роки оголосив про відновлення кар'єри на кілька виставкових боїв. З «Залізним Майком» готовий побитися чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), а ось Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) в цьому не зацікавлений.

"З усією повагою до Майка Тайсона, але я б не хотів з ним битися. Навіть якби це був справжній бій, і я його переміг, думаю, вболівальники б мене освистали. Задоволених б точно не було. Хіба що я сам.

Він – легенда, найбільший боєць своєї епохи. Є тільки два чемпіона світу в хевівейті, яких знають всі на світі – Тайсон і Мухаммед Алі. У людей слово «бокс» асоціюється з їх іменами.

Ф'юрі готовий битися з Тайсоном? Я не збираюся якось принижувати його заслуги. Він – відмінний мужик, багато чого домігся в боксі. Але як тільки буде оголошено наш очний поєдинок, вся ця повага зникне. Мені більше нема чого про нього сказати. Так, мені потрібен його титул. Саме в ньому вся заковика", - заявив Джошуа.

Ентоні Джошуа після завершення пандемії коронавіруса повинен провести бій з обов'язковим претендентом IBF Кубратом Пулєвим.