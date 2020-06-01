Шість років тому відкрили музей досягнень братів Кличків

Новини спорту:Музей знаходиться на столичному НСК «Олімпійський».

Сьогодні виповнилось 6 років, як в серці українського спорту – НСК «Олімпійський» відбулося урочисте відкриття музею досягнень братів Кличків, повідомляє klitschko-brothers.com.

Віталій і Володимир передали для музею понад 70 своїх унікальних раритетних експонатів. Зокрема, символи професійного боксу чемпіонські пояси, халати, медалі, кубки та інші почесні трофеї. Віталій Кличко передав до музею свою зірку Героя України, а Володимир – оригінал свого першого контракту з німецьким клубом.

Сюрпризом для братів Кличків став виступ рок-групи, яка заспівала кавер на знамениту композицію AC/DC Hells Bells, під яку Віталій багато років виходив у ринг, щоб захищати свій пояс чемпіона.

Нагадаємо, популярний американський актор, режисер і сценарист Сильвестр Сталлоне зніме фільм «Брати – легенди», присвячений українським боксерам Віталію та Володимиру Кличкам. Сталлоне виступить режисером і сценаристом стрічки. Зйомки розпочнуть вже восени, вихід фільму в прокат запланований на квітень 2021 року.