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Ф'юрі: Відмовлюся битися без глядачів

Ф'юрі: Відмовлюся битися без глядачів
17:07 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Чемпіона WBC не цікавить бій в порожньому залі.

Після завершення пандемії коронавіруса Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) повинен провести третій бій з американцем Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО), якого в лютому побив технічним нокаутом в сьомому раунді.

"Не думаю, що зміг бути мотивованим на бій без глядачів. Це те ж саме, що битися в спортзалі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі не може боксувати без живої публіки. Я не думаю, що це спрацює. Тут мова не про гроші. Ви знаєте, що вони у мене є, як і у інших боксерів.

Якщо я отримаю пропозицію битися за закритими дверима, я не буду цього робити. Ось і все", - наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Очікується, що третій бій між Уайлдером і Ф'юрі пройде не раніше ніж у жовтні 2020 року.

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Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Чемпион WBC.
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