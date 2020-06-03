Ф'юрі: Відмовлюся битися без глядачів

Новини спорту:Чемпіона WBC не цікавить бій в порожньому залі.

Після завершення пандемії коронавіруса Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) повинен провести третій бій з американцем Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО), якого в лютому побив технічним нокаутом в сьомому раунді.

"Не думаю, що зміг бути мотивованим на бій без глядачів. Це те ж саме, що битися в спортзалі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі не може боксувати без живої публіки. Я не думаю, що це спрацює. Тут мова не про гроші. Ви знаєте, що вони у мене є, як і у інших боксерів.

Якщо я отримаю пропозицію битися за закритими дверима, я не буду цього робити. Ось і все", - наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Очікується, що третій бій між Уайлдером і Ф'юрі пройде не раніше ніж у жовтні 2020 року.