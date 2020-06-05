Дюрант став акціонером клубу МЛС Філадельфія Юніон

Новини спорту:Викупив до п'яти відсотків акцій франшизи.

Форвард Бруклін Нетс Кевін Дюрант став акціонером франшизи МЛС Філадельфія Юніон. Він купив пакет акцій у районі 1-5 відсотків.

Як додає джерело, раніше Дюрант вже намагався викупити частину акцій американського футбольного клубу Ді Сі Юнайтед.

Серед зірок Асоціації акціонерами футбольних клубів також є Джеймс Харден, який в минулому році інвестував у Х’юстон Динамо, і ЛеБрон Джеймс, що з 2011 року володіє двома відсотками акцій Ліверпуля.

Дюрант проводить перший сезон в Брукліні і поки не грав за нову команду через «порваний» ахілл.

НБА затвердила формат плей-офф для 22 команд, які відновлять матчі чемпіонату 31 липня в Орландо.