Боб Арум: Не вважали, що протоколи безпеки UFC були адекватними

Новини спорту:Його компанія почне проводити вечора боксу з наступного тижня.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум готується до початку проведення боксерських івентів в червні.

9 червня в Лас-Вегасі Top Rank стане першою компанією, яка проведе свій вечір боксу, з моменту початку пандемії COVID-19. Головним боєм вечора стане зустріч непереможеного Шакура Стівенсона з Феліксом Карабальо.

Організатори готуються проводити бої в умовах суворого контролю щодо нерозповсюдження інфекції серед всіх його учасників, з чим в травні вже успішно впоралися в UFC.

«Ми не вважали, що протоколи [безпеки] UFC були адекватними, коли вони відкрилися у Флориді. Але ви повинні розуміти, що вони були першими. Тому їх помилки можна зрозуміти», – заявив Арум.

«Вони вже провели свій івент в Неваді і керуються тим же типом протоколів, що і ми. Думаю, все в порядку. Комісія Невади все схвалила, будь то івент UFC або Top Rank. Їх інтерес в безпеки всіх учасників однаковий для всіх».

У свою чергу, UFC проведе свій наступний івент – UFC 250 – завтра, 6 червня. Бої пройдуть в Лас-Вегасі, як і два наступних шоу організації.