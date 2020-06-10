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Шакур Стівенсон нокаутував Фелікса Карабальо в шостому раунді

Шакур Стівенсон нокаутував Фелікса Карабальо в шостому раунді
09:41 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Чемпіон за версією WBO здобув свою чотирнадцяту перемогу на професійному рингу.

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі американець Шакур Стівенсон нокаутував пуерториканця Фелікса Карабальо в шостому раунді. Нетитульні поєдинок пройшов в MGM Grand Conference Center в Лас-Вегасі.

22-річний Стівенсон володів перевагою протягом усього поєдинку. Уже в першому раунді Карабальо опинився в нокдауні. Всі троє суддів віддали перевагу американцю в кожному з завершених п’яти раундів. Фінальний удар Стівенсона припав в корпус пуерторіканця.

“Він брав мої удари, і я зрозумів, що попадання в голову не можуть його збити. Тоді я став частіше бити в корпус. Одного разу суперник розкрився, і я зловив його чистим ударом”, – сказав після бою Стівенсон.

Непереможений американець виграв 14-й поєдинок на професійному рингу, вісім з яких завершив нокаутом. Для 33-річного Карабальо поразка стала другою в кар’єрі.

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Нагадаємо, що Фелікс Карабальо в останній момент змінив іншого суперника Стівенсона Рафаеля Ріверу. Рівера не зміг приїхати в США з Мексики через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

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Нокаут, Шакур Стивенсон, Поєдинок, Феликс Карабальо.
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