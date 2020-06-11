Джошуа та Ф'юрі узгодили проведення двох боїв за звання абсолютного чемпіона світу

Новини спорту:Це підтвердив промоутер Едді Хірн, слова якого наводить Sky Sport, передає УНН.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і володар чемпіонського поясу WBC Тайсон Ф'юрі погодили проведення двобою за звання абсолютного чемпіона світу.

За словами Хірна спортсмени домовилися про два бої між собою.

"Ми робимо великі успіхи. Нам ще багато що належить зробити. Ми розглядаємо різні місця проведення боїв і дати. Джошуа і Ф'юрі домовилися з фінансових питань. Обидва хлопця погодилися одразу на два бої", - констатував Хірн.

Примітно, що слова слова Хірна також підтвердив і британець Ф'юрі. Про це він написав у своїх соціальних мережах.

Зазначено, що спочатку Ф'юрі має провести третій бій із Деонтеєм Вайлдером, а у 2021-му перший бій з Джошуа.