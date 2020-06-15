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Ділліан Вайт подав до суду на WBC через дату бою з Ф'юрі

Ділліан Вайт подав до суду на WBC через дату бою з Ф'юрі
15:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Причина судового позову - перенесення дати поєдинку, повідомляє Sky Sports.

Претендент чемпіонський пояс WBC в суперважкій вазі британець Ділліан Вайт, який має боксувати в титульному бою зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, подав до суду на Всесвітня боксерська рада.

"Вайт висловив розчарування з приводу тривалого очікування титульного бою проти Ф'юрі", - зазначається у повідомленні.

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман заявляв, що Ф'юрі має провести обов'язковий захист проти Вайта до лютого 2021 року.

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У своєму останньому бою Вайт у грудні 2019 року переміг поляка Маріуша Ваха. У липні він повинен боксувати з росіянином Олександром Повєткіним.

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Все по темі:

Тайсон Фьюри, WBC, Ділліан Вайт, Всесвітня боксерська рада.

Автор:

Телеграф
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