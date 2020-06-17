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Редкач запропонував бій Шону Портеру

Редкач запропонував бій Шону Портеру
11:03 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
В останньому бою Іван програв Денні Гарсії.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач запропонував провести бій екс-чемпіону світу Шону Портеру.

“Шоне Портере, у тебе був важкий бій з Денні Гарсією, 12 раундів. У мене теж був 12-раундовий бій з ним. Ти бився 12 раундів з Спенсом. Ми повинні з’ясувати, хто з нас переможе нокаутом. Ти готовий?”, – написав Редкач в Instagram.

Редкач бився з Гарсією в січні, програвши американцю одноголосним рішенням суддів. Бій ознаменувався скандалом: у десятому раунді українець вкусив Гарсію за шию.

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Портер бився з Гарсією в 2018 році в бою за вакантний титул WBC в напівсередній вазі. Шон здобув перемогу за очками, але в минулому році поступився і програв чемпіонський пояс Ерролу Спенсу.

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Иван Редкач, Шон Портер, Бій.

Автор:

Телеграф
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