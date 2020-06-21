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Таїландець Менайотін побив рекорд Мейвезера за кількістю перемог у ринзі

Таїландець Менайотін побив рекорд Мейвезера за кількістю перемог у ринзі
21:55 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
34-річний боксер завершив кар'єру з результатом 54-0.

34-річний таїландський боксер Ванхенг Менайотін побив рекорд американського боксера Флойда Мейвезера за кількістю перемог у ринзі.

Таїландець завершив кар’єру боксера з результатом 54-0. Фактично, Менайотін, який виступав в категорії до 47 кг, перевершив досягнення Флойда ще в серпні 2018 року, коли здобув свою 51-ту перемогу в кар’єрі.

“Я вирішив, що зараз найкращий момент для завершення кар’єри. Ніхто не знає моє тіло так добре, як я. Я хотів би повністю підлікувати всі проблемні місця. Вдячний усім, хто мене підтримував”, – заявив Менайотін.

Нагадаємо, що Флойд Мейвезер виграв всі 50 боїв за час професійної кар’єри. В останньому поєдинку він переміг ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора.

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Раніше 43-річний Мейвезер повідомляв, що хоче стати тренером, як його померлий дядько Роджер.

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Все по темі:

Флойд Мейвезер, Ванхенг Менайотин, Таїландець, Менайотін.

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