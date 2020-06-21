Далакян в серпні проведе об’єднавчий бій з Хуліо Мартінесом

Поєдинок планується провести в Китаї.

Український боксер Артем Далакян, який утримує титул чемпіона світу за версією WBA, проведе об’єднавчий бій з мексиканцем Хуліо Сесаром Мартінесом.

За інформацією ESPN, поєдинок запланований на 15 серпня. Місце проведення бою українця з чемпіоном світу за версією WBС – Китай.

Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який всі свої захисту чемпіонських титулів провів в Україні.

Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, перемігши американця Брайана Вілорію. Дебютний захист чемпіонського титулу Далакян провів 17 червня 2018 року в Києві на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий», нокаутувавши таиландца Сірічаі Тайена.

Свою переможну ходу українець продовжив 15 грудня 2018 року, коли виграв технічним нокаутом у Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки. А через 6 місяців, 15 червня 2019 роки Артем у видовищному поєдинку нокаутував Саравута Таворнхама з Таїланду.

Всього на професійному рингу Далакян провів 20 боїв і ще жодного разу по завершенню поєдинку суддя не піднімав руку його супернику. В активі Артема 20 перемог, 14 з яких – дострокові.

В останньому бою українець захистив титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг), за очками здолавши венесуельця Хосбера Переса.