Промоутер: Далакян ще не домовився з Мартінесом

Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян в серпні проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією WBC Хуліо Мартінесом.

Однак тепер глава компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан цю інформацію спростував:

«Вчора ввечері ESPNKnockOut в Твіттері розмістив інформацію про майбутній бою Артема Далакян і Хуліо Мартінеса 15 серпня в Китаї.

Це недостовірна інформація, яка під собою не має офіційного рішення. Дійсно, наша команда веде попередні переговори з промоутерами діючих чемпіонів для об'єднання титулів в тому числі і з представниками чемпіона Хуліо Мартінеса. Але інформація, яка була оприлюднена - це, швидше за все, бажання видати бажане за дійсне мексиканської стороною.

Титул чемпіона світу WBA ми завоювали в 2018 році в США, чотири рази відстояли в Україні і зробимо все для того, щоб Артем якомога довше завойовував престиж для нашої держави. Умови, в яких зараз ми всі опинилися, на жаль, не дають можливості в найкоротші терміни підготуватися і взяти участь в завоюванні титулів.

Наші опоненти хочуть прискорити цей процес, але ми завжди виходимо з міркувань доцільності, поваги і захищеності інтересів боксера і держави. Артем Далакян захищатиме свій титул і завойовуватиме інші чемпіонські пояси на найкращих світових боксерських платформах нашої планети.

Українські фанати і шанувальники боксу будуть першими, хто дізнається від нас про наступного суперника, дату і місце проведення бою Артема Далакяна».