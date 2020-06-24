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Американець Франко став чемпіоном світу за версією WBA

Американець Франко став чемпіоном світу за версією WBA
10:41 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Завдав першої поразки в кар'єрі австралійцю Молоні.

Американець Джошуа Франко отримав звання чемпіона світу у другій найлегшій вазі за версією WBA після перемоги над австралійцем Ендрю Молоні.

Франко переміг одноголосним рішенням суддів, відправивши опонента в нокдаун в 11-му раунді.

Для Молоні дебютний бій у США (поєдинок проходив на MGM Grand Arena в Лас-Вегасі) ознаменувався першою поразкою в професійній кар’єрі після 21 перемоги поспіль (21-1, 14 KO).

Франко – новий регулярний чемпіон WBA. Титул суперчемпіона організації у другій найлегшій вазі належить Роману Гонсалесу.

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Молоні виборов звання тимчасового чемпіона WBA в попередньому бою з гайанцем Елтоном Даррі.

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Все по темі:

WBA, Чемпіон світу, Джошуа Франко, Ендрю Молоні.

Автор:

Телеграф
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