Американець Франко став чемпіоном світу за версією WBA

Завдав першої поразки в кар'єрі австралійцю Молоні.

Американець Джошуа Франко отримав звання чемпіона світу у другій найлегшій вазі за версією WBA після перемоги над австралійцем Ендрю Молоні.

Франко переміг одноголосним рішенням суддів, відправивши опонента в нокдаун в 11-му раунді.

Для Молоні дебютний бій у США (поєдинок проходив на MGM Grand Arena в Лас-Вегасі) ознаменувався першою поразкою в професійній кар’єрі після 21 перемоги поспіль (21-1, 14 KO).

Франко – новий регулярний чемпіон WBA. Титул суперчемпіона організації у другій найлегшій вазі належить Роману Гонсалесу.

Молоні виборов звання тимчасового чемпіона WBA в попередньому бою з гайанцем Елтоном Даррі.