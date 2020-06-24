Американець Франко став чемпіоном світу за версією WBA

Американець Джошуа Франко отримав звання чемпіона світу у другій найлегшій вазі за версією WBA після перемоги над австралійцем Ендрю Молоні.
Франко переміг одноголосним рішенням суддів, відправивши опонента в нокдаун в 11-му раунді.
Для Молоні дебютний бій у США (поєдинок проходив на MGM Grand Arena в Лас-Вегасі) ознаменувався першою поразкою в професійній кар’єрі після 21 перемоги поспіль (21-1, 14 KO).
Франко – новий регулярний чемпіон WBA. Титул суперчемпіона організації у другій найлегшій вазі належить Роману Гонсалесу.
Молоні виборов звання тимчасового чемпіона WBA в попередньому бою з гайанцем Елтоном Даррі.