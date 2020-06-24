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Бокс очолив рейтинг найбільш складних видів спорту

Бокс очолив рейтинг найбільш складних видів спорту
07:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Фахівці "ESPN" провели дослідження стосовно рейтингу видів спорту за рівнем складності, передає "ESPN".

Очолили список бокс, за ним розмістилися хокей і американський футбол. Баскетбол зайняв в рейтингу четверте місце, п’яте — боротьба. Футбол опинився на 10-му місці, теніс на сьомому.

Відзначимо, що регбі — 13, волейбол — 21, фехтування — 24, бадмінтон — 30.

“Ми виділили 10 категорій і навичок, які відносяться до атлетизму, а потім попросили вісімку наших експертів визначити за шкалою від 1 до 10 вимоги для кожного виду спорту з цими 10 навичками. Потім ми підсумовували і усереднили отримані відповіді, отримавши число, що характеризує ступінь складності при занятті окремим видом”, — підкреслили укладачі рейтингу.

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Зауважимо,що до числа 10 навичок увійшли витривалість, сила, енергія, швидкість, спритність, гнучкість, стресостійкість, стійкість, координація рук і очей, а також аналітичні здібності.

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Рейтинг, Бокс, Дослідження, Складність.

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Телеграф
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