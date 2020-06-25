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Енді Руїс почав підготовку до вересневого бою

Енді Руїс почав підготовку до вересневого бою
12:37 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
З наступним суперником американець поки не визначився.

Колишній чемпіон світу Енді Руїс почав підготовку до свого наступного бою у вересні.

Руїс займається під керівництвом Хорхе Капетійо і Едді Рейносо, який став новим старшим тренером американця після його розлучення з Менні Роблесом.

Наступний суперник Руїса поки не визначений. Поєдинок проходитиме під егідою компанії Premier Boxing Champions.

Енді Руїс тренується з Едді Рейносо

Енді Руїс став чемпіоном світу влітку минулого року після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа. У грудні британець впевнено взяв реванш над Руїсом і повернув собі титули одноголосним рішенням суддів.

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Енді Руїс, Підготовка, Вересень, Колишній чемпіон світу, Наступний бій.

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