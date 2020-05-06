Енді Руїс тренується з Едді Рейносо

Новини спорту:Енді Руїс (33-2, 22 КО) визначився з новим наставником.

Руїс міг почати співпрацю з тренером Олександра Гвоздика Тедді Атласом, але вважав за краще укласти контракт з Едді Рейносо, головним підопічним якого є найкращий боксер сучасності Сауль Альварес.

Руїс влітку 2019 року в Нью-Йорку сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі.

У грудні мексиканець в реванші програв одноголосним рішенням суддів, після чого попрощався з тренером Менні Роблесом.

На даний момент невідомо, коли Енді Руїс вперше вийде на ринг під керівництвом нового фахівця.