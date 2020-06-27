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Лопес: Побачите, що я зроблю з Ломаченком

Лопес: Побачите, що я зроблю з Ломаченком
12:08 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Чемпіон IBF в легкій вазі після завершення пандемії коронавіруса повинен провести бій з власником титулів WBA, WBC і WBO Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

"Так хто там мене викликав на бій? Адже вони це несерйозно, вірно? Вони ж все насправді бояться мене. Я прийму виклик. І я готовий битися за вашими правилами. Хочете боксувати? Перебоксую, а потім винесу! Мені все по плечу. Вони все несерйозно говорять, коли кидають мені виклик. Усе! І в легкій вазі, і в першій напівсередній.

Ломаченко буде першим. Я ж не просто так балакаю, а підтверджую потім все сказане в рингу, вірно? Хочете поговорити про сутичку з Ломаченком? А нічого тут говорити. Просто дивіться бій. Побачите, що я з ним зроблю", - заявив Лопес.

Варто нагадати, що чемпіоном світу Теофімо Лопес став після того, як в другому раунді відправив у нокаут Річарда Коммі.

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Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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