Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC

Раніше в зарубіжних ЗМІ з'явилися чутки, що чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) в серпні в Китаї зустрінеться з володарем титулу WBC Хуліо Сесаром Мартінесом (16-1, 12 КО).
Представники українського чемпіона підтверджували інформацію про переговори.
Тепер же стало відомо, що Мартінес в наступному бою 15 серпня в Оклахомі поб'ється з Маквільясом Арройо (20-4, 15 КО). Цей поєдинок стане головним у вечорі боксу промоутерської компанії Matchroom Boxing.
Що стосується Артема Далакяна, то найближчий бій непереможеного українця ще не підтверджений.