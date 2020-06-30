Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC

Український боксер Далакян не проведе в серпні бій за титул WBC. Коли відбудеться об'єднавчий поєдинок поки невідомо.

Раніше в зарубіжних ЗМІ з'явилися чутки, що чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) в серпні в Китаї зустрінеться з володарем титулу WBC Хуліо Сесаром Мартінесом (16-1, 12 КО).

Представники українського чемпіона підтверджували інформацію про переговори.

Тепер же стало відомо, що Мартінес в наступному бою 15 серпня в Оклахомі поб'ється з Маквільясом Арройо (20-4, 15 КО). Цей поєдинок стане головним у вечорі боксу промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Що стосується Артема Далакяна, то найближчий бій непереможеного українця ще не підтверджений.