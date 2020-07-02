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"На небесах не все просто так": Усик назвав свій найбільш проблемний бій

"На небесах не все просто так": Усик назвав свій найбільш проблемний бій
12:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Instagram
Український боксер признався, що найпроблемнішим поєдинком в його кар'єрі був бій з Майрісом Брієдісом.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі українець Олександр Усик розповів про непросту перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом у півфіналі World Boxing Super Series.

За словами Олександра, саме цей бій став найпроблемнішим у його професіональній кар'єрі, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Підготовка до бою проти Брієдіса вийшла змазаною. Я пару раз хворів, були проблеми усередині табору. Це все накладалося, і ось вийшов такий Олександр Усик. Але на небесах не все просто так: завдяки цьому бою ми зробили висновок, яким я буду у фіналі . Фізичні кондиції у мене взагалі були чудові, попри те, що пару разів табір зупинявся через мою хворобу, а ось тактика дуже кульгала, - зазначив Усик. - Ми сиділи з Ломаченком, розмовляли, і він сказав: "Слухай, якщо б підняли руку Брієдісу, то, можливо, я б навіть не здивувався". Але коли Василь переглянув поєдинок, то заявив: "Та ні, який Брієдіс?"

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Нагадаємо, Усик переміг латвійця рішенням суддів - 114:114, 115:113, 115:113. Поєдинок пройшов 27 січня 2018 року в Ризі. Український боксер вийшов у фінал World Boxing Super Series, де здолав представника Росії Мурата Гассієва.

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Бокс, Олександр Усик, Майріс Брієдіс.

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