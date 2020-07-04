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Усик посів третє місце в оновленому рейтингу IBF

Усик посів третє місце в оновленому рейтингу IBF
14:17 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Український суперваговик Олександр Усик посів третє місце у оновленому рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Першими двома позиціями українець поступається обов’язковому претенденту на чемпіонство Кубрату Пулєву і американцеві Чарльзу Мартіну.

Титул IBF у хевівейте утримує британець Ентоні Джошуа, який в наступному бою проведе його захист проти Пулєва.

Усик, в свою чергу, готується до бою з Дереком Чісорою. Промоутер Едді Хирн раніше припускав, що поєдинок може пройти в жовтні.

На початку липня Усик піднявся на друге місце в рейтингу WBA. Також він є обов’язковим претендентом на бій з чемпіоном світу за версією WBO.

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