Усик посів третє місце в оновленому рейтингу IBF

Першими двома позиціями українець поступається обов’язковому претенденту на чемпіонство Кубрату Пулєву і американцеві Чарльзу Мартіну.
Титул IBF у хевівейте утримує британець Ентоні Джошуа, який в наступному бою проведе його захист проти Пулєва.
Усик, в свою чергу, готується до бою з Дереком Чісорою. Промоутер Едді Хирн раніше припускав, що поєдинок може пройти в жовтні.
На початку липня Усик піднявся на друге місце в рейтингу WBA. Також він є обов’язковим претендентом на бій з чемпіоном світу за версією WBO.