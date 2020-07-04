Ломаченко опустився у рейтингу кращих боксерів світу

Чемпіон світу WBC/WBА/WBО у легкій вазі українець Василь Ломаченко вже не входить до першої п'ятірки рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного порталу BoxRec.