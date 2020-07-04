Скачать
Субота, 04.07.2020
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Дубль Мораты - в обзоре матча Атлетико - Мальорка (Видео)
Еще один бой на "Бойцовском острове UFC" отменен из-за коронавируса
Еще один бой на "Бойцовском острове UFC" отменен из-за коронавируса
Отец Нурмагомедова был чемпионом Украины и играл в футбол в Полтаве
Отец Нурмагомедова был чемпионом Украины и играл в футбол в Полтаве
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть

Ломаченко опустився у рейтингу кращих боксерів світу

Ломаченко опустився у рейтингу кращих боксерів світу
16:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Чемпіон світу WBC/WBА/WBО у легкій вазі українець Василь Ломаченко вже не входить до першої п'ятірки рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного порталу BoxRec.

У червневому рейтингу Василь опинився на дев'ятому місці, пропустивши вперед Деонтея Вайлдера, Теренса Кроуфорда, Ентоні Джошуа, та Менні Пак'яо, повідомляє Klitschko-brothers.com. 

Лідерство у списку кращих боксерів планети зберіг мексиканець Сауль Альварес, за ним розташувалися чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі та володар двох поясів у напівсередній вазі Еррол Спенс-молодший.

Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec:

Сауль Альварес (Мексика)

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

Еррол Спенс-молодший (США);

Геннадій Головкін (Казахстан)

Деонтей Вайлдер (США);

Теренс Кроуфорд (США);

Менні Пак'яо (Філіппіни);

Ентоні Джошуа (Велика Британія);

Василь Ломаченко (Україна);

Сергій Ковальов (Росія).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Атлетіко розгромив Мальорку завдяки голам Морати і Коке
02 Тернопіль зіграє в наступному сезоні Суперліги
03 Владислав Ващук: "Шахтар не зіграє з Динамо упівсили"
04 Розпочався другий фінальний тур жіночої першої ліги у Житомирі
05 Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся