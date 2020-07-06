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Бій Ломаченко - Лопес офіційно підтверджений

Бій Ломаченко - Лопес офіційно підтверджений
18:00 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
WBC підтвердила поєдинок Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса.

Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила, що в легкому дивізіоні відбудеться об'єднавчий поєдинок за участі українця Василя Ломаченка та американця Теофімо Лопеса, повідомляє Instagram-акаунт WBC.

Так, бій Ломаченка має пройти у вересні.

"У вересні франчайзинговий чемпіон WBC Василь Ломаченко зустрінеться з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Чемпіон WBC Девін Хейні проведе добровільний захист проти суперника, ім'я якого буде названо найближчими днями. Потім він влаштує два обов'язкових захисти свого титулу. Чемпіон світу в декількох вагових категоріях Хорхе Лінарес і Хав'єр Фортуна зустрінуться на рингу в серпні. Дата бою Люка Кемпбелла і Райана Гарсія буде визначена пізніше. Цей турнір у легкому дивізіоні, напевно, стане приголомшливою розвагою для всього світу", - йдеться у повідомленні WBC.

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Обидва боксери — Ломаченко та Лопес — погодились провести бій без глядачів.

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Бокс, WBC, Теофимо Лопес, Василь Ломаченко, Ломаченко - Лопес.

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