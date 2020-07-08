Ділліан Уайт оголосив про розставання з тренером напередодні бою з Повєткіним

"Я тренуюся в Португалії, а у Марка молода сім'я і новий тренажерний зал в Великобританії. У нинішньому вигляді це не спрацювало так, як ми обидва сподівалися. Марк прийшов в мою команду 4 роки тому і допоміг мені стати бійцем світового класу. Він відмінний тренер, і я завжди буду вдячний йому і його батькові за все, що вони зробили", - написав Уайт.
Ділліан Уайт повернеться на ринг 22 серпня, а його суперником стане досвідчений Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО).
Відзначимо, що бій Повєткін - Уайт пройде 22 серпня в Бійцівському саду Едді Хірна.