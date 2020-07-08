Український боксер Постол може отримати шанс на бій за звання абсолютного чемпіона світу

За словами Арума, чемпіон WBC/WBO, американець Хосе Карлос Рамірес (25-0-0, 17 KO) зійдеться з обов'язковим претендентом, українцем Віктором Постолом (31-2-0, 12 KO), у серпні.
Чемпіон WBA/IBF, британець Джош Тейлор (16-0-0, 12 KO) проведе захист титулів або в другій половині серпня, або в вересні. Очікується, що суперником стане 1-ий номер рейтингу, таїландець Апіун Хонгсонг (16-0-0, 13 KO).
А вже на початку наступного року переможці цих боїв повинні зійтися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.