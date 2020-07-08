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Український боксер Постол може отримати шанс на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Український боксер Постол може отримати шанс на бій за звання абсолютного чемпіона світу
21:30 Сьогодні Телеграф klitschko-brothers Фото: Twitter
У випадку перемоги над чемпіоном світу за версіями WBC/WBO Хосе Раміресом українець Віктор Постол у наступному поєдинку зустрінеться з володарем титулів WBA/IBF. Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси всіх чемпіонів світу в напівсередній вазі, передає klitschko-brothers.com.

За словами Арума, чемпіон WBC/WBO, американець Хосе Карлос Рамірес (25-0-0, 17 KO) зійдеться з обов'язковим претендентом, українцем Віктором Постолом (31-2-0, 12 KO), у серпні.

Чемпіон WBA/IBF, британець Джош Тейлор (16-0-0, 12 KO) проведе захист титулів або в другій половині серпня, або в вересні. Очікується, що суперником стане 1-ий номер рейтингу, таїландець Апіун Хонгсонг (16-0-0, 13 KO).

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А вже на початку наступного року переможці цих боїв повинні зійтися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

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Виктор Постол.

Автор:

Телеграф
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