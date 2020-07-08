Український боксер Постол може отримати шанс на бій за звання абсолютного чемпіона світу

У випадку перемоги над чемпіоном світу за версіями WBC/WBO Хосе Раміресом українець Віктор Постол у наступному поєдинку зустрінеться з володарем титулів WBA/IBF. Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси всіх чемпіонів світу в напівсередній вазі, передає klitschko-brothers.com.