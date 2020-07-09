Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату

Об'єднавчий бій відкладається.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) і володар титулів WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не зможуть зустрітися у вересні. Про це заявив промоутер обох боксерів Боб Арум.

«Раніше робочої датою бою Ломаченко - Лопес було 19 вересня. Але тепер ми хочемо влаштувати цей поєдинок на pay-per-view, а значить нова дата - 3 жовтня. В даний момент ми не можемо планувати поєдинок навіть з обмеженою кількістю глядачів. Сподіваюся, ми зможемо пустити на арену хоча б 2000-2500 чоловік», - сказав Арум.