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Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен

Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату

Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату
11:41 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Об'єднавчий бій відкладається.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) і володар титулів WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не зможуть зустрітися у вересні. Про це заявив промоутер обох боксерів Боб Арум.

«Раніше робочої датою бою Ломаченко - Лопес було 19 вересня. Але тепер ми хочемо влаштувати цей поєдинок на pay-per-view, а значить нова дата - 3 жовтня. В даний момент ми не можемо планувати поєдинок навіть з обмеженою кількістю глядачів. Сподіваюся, ми зможемо пустити на арену хоча б 2000-2500 чоловік», - сказав Арум.

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Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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