Скачать
Понеділок, 13.07.2020
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
CAS вынес решение по делу Манчестер Сити
CAS вынес решение по делу Манчестер Сити
Гениальный пас Невеша - в обзоре матча Вулверхэмптон - Эвертон (Видео)
Гениальный пас Невеша - в обзоре матча Вулверхэмптон - Эвертон (Видео)

WBO організує турнір за право битися з Ломаченком

WBO організує турнір за право битися з Ломаченком
13:20 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Але остаточно ще нічого не вирішено.

Минулого тижня з'явилася інформація, що статус обов'язкового претендента для Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) розіграють чемпіон WBO International Денис Берінчик (13-0, 7 КО) і Емануель Тагое (31-1, 15 КО).

Тепер же президент WBO Пако Валькарсель в інтерв'ю BoxingScene не виключив, що суперник для Ломаченка буде визначений після міні-турніру за участю всіх претендентів.

"Ми вирішили зробити відразу ж два відбіркових поєдинки, переможці яких визначать обов'язкового претендента від WBO. Все буде точно так же, як і в турнірі напівтяжів", - каже Валькарсель.

Берінчик повинен отримати місце в цьому міні-турнірі, оскільки українець в останній версії рейтингу WBO посідає четверте місце.

Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату

Що стосується інших учасників потенційного міні-турніру, то у Лі Селбі і Райана Гарсії, двох лідерів рейтингу WBO, вже заплановані бої. Таким чином, за статус претендента для Ломаченка допоможуть посперечатися Роман Андрєєв і Ліам Уолш, які в рейтингу займають 7-е і 8-е місця відповідно.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

WBO, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца
02 Хемілтон став тріумфатором другого етапу сезону "Формули-1"
03 WBO організує турнір за право битися з Ломаченком
04 Матч "Тоттенхем"-"Арсенал": відео і подробиці зустрічі
05 Севілья в домашньому матчі 36-го туру Прімери обіграла Мальорку – 2:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся