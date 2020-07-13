WBO організує турнір за право битися з Ломаченком

Але остаточно ще нічого не вирішено.

Минулого тижня з'явилася інформація, що статус обов'язкового претендента для Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) розіграють чемпіон WBO International Денис Берінчик (13-0, 7 КО) і Емануель Тагое (31-1, 15 КО).

Тепер же президент WBO Пако Валькарсель в інтерв'ю BoxingScene не виключив, що суперник для Ломаченка буде визначений після міні-турніру за участю всіх претендентів.

"Ми вирішили зробити відразу ж два відбіркових поєдинки, переможці яких визначать обов'язкового претендента від WBO. Все буде точно так же, як і в турнірі напівтяжів", - каже Валькарсель.

Берінчик повинен отримати місце в цьому міні-турнірі, оскільки українець в останній версії рейтингу WBO посідає четверте місце.

Що стосується інших учасників потенційного міні-турніру, то у Лі Селбі і Райана Гарсії, двох лідерів рейтингу WBO, вже заплановані бої. Таким чином, за статус претендента для Ломаченка допоможуть посперечатися Роман Андрєєв і Ліам Уолш, які в рейтингу займають 7-е і 8-е місця відповідно.