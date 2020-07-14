Дерев'янченко побореться за титул з чемпіоном світу Чарло

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) близький до домовленості про бій з чемпіоном світу за версією WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Як повідомляє theathletic.com, команди Чарло і Дерев'янченка знаходяться на фінальній стадії переговорів. Бій може відбутися у вересні або жовтні.

Сам Чарло в podcasts.apple.com заявив, що бій ще не організований, а Дерев'янченко - лише "один з можливих суперників".

Зазначимо, що Дерев'янченко займає перше місце в рейтингу WBC. Чарло володіє поясом цієї організації з 2018 року.

Раніше Дерев'янченко вже двічі намагався завоювати титул чемпіона світу, але в бою за пояс IBF поступився Деніелу Джейкобсу, а потім у поєдинку за титули IBF і IBO програв Геннадію Головкіну.