Стала відомою дата третього бою Головкіна і Альвареса

Чемпіон WBA в середній вазі Сауль Альварес проведе третій поєдинок проти чемпіона IBF і IBO в середньому дивізіоні Геннадія Головкіна в травні 2021 року.

Інсайдер The Athletic Майк Коппінджер в Твіттері повідомив, що третя частина протистояння Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) і Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) відбудеться 21 травня 2021 року.

За інформацією джерела, Альварес за третій поєдинок з Головкіним отримає 45 мільйонів доларів, а казаху дістанеться чек на 30 мільйонів в американській валюті.

Реванш приніс організаторам 27 мільйонів доларів на квитках, тому промоутери боксерів відмовилися від ідеї проведення бою без глядачів.

Перед третім боєм Альварес поб'ється з Каллумом Смітом, а у Головкіна попереду захист титулу IBF в бою з Камілом Шереметою.

Canelo and GGG agreed to a third fight months ago. Per sources, Alvarez will earn about $45 million; GGG $30M. Rematch generated over $27 million at the gate, so the trilogy bout won’t happen without fans. We could be looking at May 2021. All the details:https://t.co/qngujj35vP — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 22, 2020

Перший бій двох гегемонів середньої ваги в вересні 2017 року завершився спірною нічиєю, а в другому поєдинку через рік Альварес переміг з мінімальною перевагою на суддівських записках.

Сауль Альварес признаний Кращим боксером незалежно від вагової категорії за версією журналу «The Ring» (2019).

На сьогоднішній день є найбільш високооплачуваним боксером.

Геннайдій Головкін - Кращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (27 вересня 2017 - 15 вересень 2018.). Кращий боксер 2017 року за версією WBA, WBC і популярного видання Boxingnews24.com.