Стала відомою дата третього бою Головкіна і Альвареса

Інсайдер The Athletic Майк Коппінджер в Твіттері повідомив, що третя частина протистояння Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) і Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) відбудеться 21 травня 2021 року.

За інформацією джерела, Альварес за третій поєдинок з Головкіним отримає 45 мільйонів доларів, а казаху дістанеться чек на 30 мільйонів в американській валюті.

Реванш приніс організаторам 27 мільйонів доларів на квитках, тому промоутери боксерів відмовилися від ідеї проведення бою без глядачів.

Перед третім боєм Альварес поб'ється з Каллумом Смітом, а у Головкіна попереду захист титулу IBF в бою з Камілом Шереметою.

