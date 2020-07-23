Скачать
Субота, 25.07.2020
Формула-1: американские этапы не состоятся
Формула-1: американские этапы не состоятся
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Барселона распродаст полкоманды: список
Барселона распродаст полкоманды: список
Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)

Стала відомою дата третього бою Головкіна і Альвареса

Стала відомою дата третього бою Головкіна і Альвареса
11:45 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Чемпіон WBA в середній вазі Сауль Альварес проведе третій поєдинок проти чемпіона IBF і IBO в середньому дивізіоні Геннадія Головкіна в травні 2021 року.

Інсайдер The Athletic Майк Коппінджер в Твіттері повідомив, що третя частина протистояння Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) і Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) відбудеться 21 травня 2021 року.

За інформацією джерела, Альварес за третій поєдинок з Головкіним отримає 45 мільйонів доларів, а казаху дістанеться чек на 30 мільйонів в американській валюті.

Реванш приніс організаторам 27 мільйонів доларів на квитках, тому промоутери боксерів відмовилися від ідеї проведення бою без глядачів.

Перед третім боєм Альварес поб'ється з Каллумом Смітом, а у Головкіна попереду захист титулу IBF в бою з Камілом Шереметою.

 

Перший бій двох гегемонів середньої ваги в вересні 2017 року завершився спірною нічиєю, а в другому поєдинку через рік Альварес переміг з мінімальною перевагою на суддівських записках.

Сауль Альварес признаний Кращим боксером незалежно від вагової категорії за версією журналу «The Ring» (2019).
На сьогоднішній день є найбільш високооплачуваним боксером.

Геннайдій Головкін - Кращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (27 вересня 2017 - 15 вересень 2018.). Кращий боксер 2017 року за версією WBA, WBC і популярного видання Boxingnews24.com.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Геннадий Головкин, Сауль Альварес.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
02 Серія А: Мілан - Аталанта 1:1
03 "Лаціо" кваліфікувався в груповий етап Ліги чемпіонів
04 Манчестер Юнайтед та Інтер здійснять гучний трансфер
05 Новий сезон АПЛ розпочнеться 12 вересня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся