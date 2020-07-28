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Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі

Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі
10:51 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Організатори планують провести бій з глядачами. Можливо, бій відбудеться в Mandalay Bay, вони незабаром відкриються. Те ж саме стосується і арени T-Mobile.

Промоутерська компанія Top Rank приступила до організації бою між українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом, повідомляє інсайдер The Atheltic Майк Коппінджер.

Бій заплановано на 3 жовтня на телеканалах ESPN або ESPN pay-per-view. Провести бій планують в Лас-Вегасі. Зустріч Ломаченка і Лопеса вже двічі переносилася на пізніший термін через пандемію COVID-19.

За задумом голови Top Rank Боба Арума, поєдинок може прийняти MGM Grand Garden, а глядачами можуть стати від 2000 до 2500 чоловік при дотриманні безпечної дистанції. При цьому вартість квитків при такій відвідуваності очікується високою.

Відзначимо, що в поєдинку визначиться володар одразу чотирьох чемпіонських поясів в легкій вазі – WBA, WBO, IBF і IBO.

Також у Ломаченко є звання франчайзингового чемпіона WBC, який він не може програти на рингу. Поясом WBC в дивізіоні володіє американець Девін Гейні.

Зустріч Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса мала відбутися навесні нинішнього року, але пандемія коронавируса внесла корективи в календар боксерських шоу і сутичку довелося відкласти.

Нагадаємо, останній бій Ломаченко відбувся в серпні минулого року, коли українець за очками переміг Люка Кемпбелла. Лопес в грудні нокаутував Річарда Коммі і вперше завоював чемпіонський титул.

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Все по темі:

Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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