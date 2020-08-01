Джошуа і Пулєв поб’ються 5 або 12 грудня

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа поб’ється з Кубратом Пулєвим в грудні.

Промоутер британця Едді Хірн очікує, що бій відбудеться 5 або 12 грудня.

«Мабуть, Ф’юрі і Вайлдер поб’ються 19 грудня, тому ми з великою часткою ймовірності проведемо бій 5 або 12 грудня, щоб дати нам якнайбільше часу», – розповів Хірн.

Промоутер сподівається, що бій зможуть провести в присутності публіки. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше заявив про потенційне повернення глядачів до жовтня.

Спочатку Джошуа повинен був провести захист титулів в червні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем в Лондоні.

Очікується, що після бою з Пулєвим британець може провести два поєдинки з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф’юрі.