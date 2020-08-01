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Журналіст Сергій Болотніков буде працювати в структурі Карпат

Журналіст Сергій Болотніков буде працювати в структурі Карпат
10:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Журналіст Сергій Болотніков перейде на роботу в клубній структурі Карпат.

Про це сам Болотников оголосив в рамках шоу "ТаТоТаке", де був співведучим протягом двох з половиною років.

"Мене покликали в Карпати. Це мій рідний клуб – я не міг відмовитися, вибачте", – розповів Сергій.

Нагадаємо, що з нового сезону львівський клуб буде грати у Другій лізі, про що заявив співвласник клубу Олег Смалійчук.

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Карпати були виключені з УПЛ після двох поспіль неявок до Маріуполя, які в клубі пояснили фінансовими проблемами.

Головний тренер Роман Санжар покинув клуб в середу. Керувати командою в третьому українському дивізіоні буде Роман Гнатів.

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Чемпіонат України.

Автор:

Телеграф
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