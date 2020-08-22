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Уайт потроллив Повєткіна перед боєм (Фото, Відео)

Уайт потроллив Повєткіна перед боєм (Фото, Відео)
15:19 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Ділліан Уайт розкручує поєдинок як може.

Сьогодні, 22 серпня, в Брентфорді (Британія) відбудеться великий вечір профі-боксу, в головному бою якого місцевий супертяж Ділліан Уайт захищатиме свій пояс тимчасового чемпіона WBC в хевівейті проти росіянина Олександра Повєткіна.

Крім того, боксери битимуться за "діамантовий" пояс WBC.

 
 
 
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We did it better

Публикация от Dillian Whyte (@dillianwhyte)

Ділліан Уайт вирішив додати градуса протистояння декількома витівками. Спочатку він і його команда одяглися точно так, як і команда "Русского Витязя", а потім на церемонії зважування британець не подав руку Олександру.

Раніше повідомлялося, що Повєткін виявився значно легше Уайта.

Нагадаємо, основними спаринг-партнерами Олександра були два українських суперважкоатлета.

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Все по темі:

WBC, Диллиан Уайт, Олександр Повєткін.

Автор:

Телеграф
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