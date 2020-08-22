Уайт потроллив Повєткіна перед боєм (Фото, Відео)

Ділліан Уайт розкручує поєдинок як може.

Сьогодні, 22 серпня, в Брентфорді (Британія) відбудеться великий вечір профі-боксу, в головному бою якого місцевий супертяж Ділліан Уайт захищатиме свій пояс тимчасового чемпіона WBC в хевівейті проти росіянина Олександра Повєткіна.

Крім того, боксери битимуться за "діамантовий" пояс WBC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We did it better Публикация от Dillian Whyte (@dillianwhyte) 21 Авг 2020 в 11:01 PDT

Ділліан Уайт вирішив додати градуса протистояння декількома витівками. Спочатку він і його команда одяглися точно так, як і команда "Русского Витязя", а потім на церемонії зважування британець не подав руку Олександру.

Раніше повідомлялося, що Повєткін виявився значно легше Уайта.

Нагадаємо, основними спаринг-партнерами Олександра були два українських суперважкоатлета.