Уайт потроллив Повєткіна перед боєм (Фото, Відео)

Сьогодні, 22 серпня, в Брентфорді (Британія) відбудеться великий вечір профі-боксу, в головному бою якого місцевий супертяж Ділліан Уайт захищатиме свій пояс тимчасового чемпіона WBC в хевівейті проти росіянина Олександра Повєткіна.
Крім того, боксери битимуться за "діамантовий" пояс WBC.
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Ділліан Уайт вирішив додати градуса протистояння декількома витівками. Спочатку він і його команда одяглися точно так, як і команда "Русского Витязя", а потім на церемонії зважування британець не подав руку Олександру.
Раніше повідомлялося, що Повєткін виявився значно легше Уайта.
Нагадаємо, основними спаринг-партнерами Олександра були два українських суперважкоатлета.