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Потужний нокаут в бою Повєткін - Уайт (Відео)

Потужний нокаут в бою Повєткін - Уайт (Відео)
Оновлено 09:40 Сьогодні Телеграф
Витязь завоював діамантовий пояс WBC.

В Англії відбувся поєдинок у суперважкій вазі. Зустрічалися Ділліан Уайт і Олександр Повєткін.

У четвертому раунді британець двічі відправив Витязя в нокдаун. Але Поветкін зміг відновиться і вже в наступному, п'ятому, раунді завдав потужного аперкот - бій закінчений.

Відео бою

Повєткін завоював пояс WBC Diamond і статус тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Це означає, що він став претендентом на пояс чемпіона світу, яким володіє Тайсон Ф'юрі. Правда, Повєткіна доведеться дочекатися результату третього бою Ф'юрі - Уайлдер.

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Все по темі:

Спорт, Бокс, Диллиан Уайт, Олександр Повєткін.

Автор:

Телеграф
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