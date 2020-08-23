Потужний нокаут в бою Повєткін - Уайт (Відео)

Витязь завоював діамантовий пояс WBC.

В Англії відбувся поєдинок у суперважкій вазі. Зустрічалися Ділліан Уайт і Олександр Повєткін.

У четвертому раунді британець двічі відправив Витязя в нокдаун. Але Поветкін зміг відновиться і вже в наступному, п'ятому, раунді завдав потужного аперкот - бій закінчений.

Відео бою

Повєткін завоював пояс WBC Diamond і статус тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Це означає, що він став претендентом на пояс чемпіона світу, яким володіє Тайсон Ф'юрі. Правда, Повєткіна доведеться дочекатися результату третього бою Ф'юрі - Уайлдер.