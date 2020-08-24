Усик - Чісора: Хирн назвав нову дату бою

Бій Усик - Чісора попередньо призначений на кінець жовтня.

Едді Хирн, який вчора провів шикарний вечір боксу Fight Camp 4, вже обмірковує над проведенням наступних вечорів боксу, зокрема над шоу Усик - Чісора.

Після бою Уайт - Повєткін Хірн в коментарі Sky Sports промоутер озвучив попередню дату бою Олександр вусик - Дерек Чісора. За його словами, цей бій запланований на 31 жовтня, однак, щоб поєдинок відбувся напевно в обумовлені терміни необхідна одна умова. Едді наполягає на проведенні шоу з глядачами на трибунах, що значно підвищить прибуток, а то що бій українця з британцем збере повний стадіон ніхто й не сумнівається.

Крім того, Хірн повідомив, що недавно спілкувався з со-промоутером Усика Олександром Красюком, який наполягає на проведення бою в найближчим часом.

Раніше Дерек Чісора привітав Олександра Повєткіна з несподіваною перемогою.