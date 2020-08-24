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Усик - Чісора: Хирн назвав нову дату бою

Усик - Чісора: Хирн назвав нову дату бою
Оновлено 10:59 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Бій Усик - Чісора попередньо призначений на кінець жовтня.

Едді Хирн, який вчора провів шикарний вечір боксу Fight Camp 4, вже обмірковує над проведенням наступних вечорів боксу, зокрема над шоу Усик - Чісора.

Після бою Уайт - Повєткін Хірн в коментарі Sky Sports промоутер озвучив попередню дату бою Олександр вусик - Дерек Чісора. За його словами, цей бій запланований на 31 жовтня, однак, щоб поєдинок відбувся напевно в обумовлені терміни необхідна одна умова. Едді наполягає на проведенні шоу з глядачами на трибунах, що значно підвищить прибуток, а то що бій українця з британцем збере повний стадіон ніхто й не сумнівається.

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Крім того, Хірн повідомив, що недавно спілкувався з со-промоутером Усика Олександром Красюком, який наполягає на проведення бою в найближчим часом.

Раніше Дерек Чісора привітав Олександра Повєткіна з несподіваною перемогою.

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Все по темі:

Дерек Чисора, Бокс, Эдди Хирн, Олександр Усик.

Автор:

Телеграф
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