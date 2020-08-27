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Четвер, 27.08.2020
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День ніг: як Тайсон Ф'юрі готується до бою з Уайлдером (Відео)

День ніг: як Тайсон Ф'юрі готується до бою з Уайлдером (Відео)
Оновлено 20:16 Сьогодні Телеграф sport.ua
Британський боксер активно тренує ноги. (ПОСТ 9)

31-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО), чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, продовжує підготовку до поєдинку з 34-річним американцем Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

«День ніг», - написав Ф'юрі в Instagram, коментуючи відео свого заняття.

У тренуванні взяв участь брат Тайсона - Томмі Ф'юрі.

Попередній поєдинок Ф'юрі - Уайлдер відбувся 22-го лютого 2020 го року в Лас-Вегасі, США. Ф'юрі нокаутував Уайлдера в сьомому раунді.

 
 
 
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Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

 

Наступний поєдинок Ф'юрі - Уайлдер відбудеться не раніше лютого 2021-го року.

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Все по темі:

Тайсон Фьюри, Спорт, Бокс, Деонтей Уайлдер.

Автор:

Телеграф
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