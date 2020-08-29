Постол - Рамірес: результати зважування і фінальна дуель поглядів (Відео)

Віктор Постол і Хосе Карлос Рамірес успішно пройшли процедуру зважування.

В ніч з 29-го на 30-е серпня в Лас-Вегаесе (штат Невада, США) відбудеться великий вечір професійного боксу від компанії Top Rank.

У головному бою шоу зустрінеться чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес і український претендент, екс-чемпіон світу WBC Віктор Постол.

Напередодні боксери провели традиційну процедуру зважування, за підсумками якої вага чемпіона склала 63,41 кг, а вага претендента - 63,36. Ліміт категорії - 63,5 кг.

Крім того, бійці зустрілися віч-на-віч в рамках фінальної дуелі поглядів: