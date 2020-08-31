Ломаченко прибув в США (Фото)

Український боксер Василь Ломаченко прибув в Лос-Анджелес.

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко прибув в Лос-Анджелес, де його зустрів менеджер Егіс Клімас.

Український боксер підписав знімок: "Я повернувся".

Посмотреть эту публикацию в Instagram I am back Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 30 Авг 2020 в 7:54 PDT

Нагадаємо, 17 жовтня в США намічений бій за звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Лопес.

Українець володіє трьома поясами, мексиканець - одним IBF. Цей бій повинен був відбутися ще навесні, але через пандемію вже не раз переносився. Ломаченко навіть погодився віддати частину свого гонорару, щоб бій відбувся.