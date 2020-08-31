Скачать
Понеділок, 31.08.2020
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
Ломаченко прибыл в США (Фото)
Ломаченко прибыл в США (Фото)
Лига чемпионов: все пары третьего раунда отбора
Лига чемпионов: все пары третьего раунда отбора
Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии-2020
Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии-2020

Ломаченко прибув в США (Фото)

Ломаченко прибув в США (Фото)
14:05 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Український боксер Василь Ломаченко прибув в Лос-Анджелес.

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко прибув в Лос-Анджелес, де його зустрів менеджер Егіс Клімас.

Український боксер підписав знімок: "Я повернувся".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I am back

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, 17 жовтня в США намічений бій за звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Лопес.

Українець володіє трьома поясами, мексиканець - одним IBF. Цей бій повинен був відбутися ще навесні, але через пандемію вже не раз переносився. Ломаченко навіть погодився віддати частину свого гонорару, щоб бій відбувся.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
02 Леоненко назвав головну причину поразки Шахтаря від Динамо
03 Барселона вирішила оштрафувати Мессі
04 Ломаченко прибув в США (Фото)
05 Сьогодні стартує US Open-2020: зіграють всі українки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся