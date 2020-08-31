Ломаченко прибув в США (Фото)

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко прибув в Лос-Анджелес, де його зустрів менеджер Егіс Клімас.
Український боксер підписав знімок: "Я повернувся".
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Нагадаємо, 17 жовтня в США намічений бій за звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Лопес.
Українець володіє трьома поясами, мексиканець - одним IBF. Цей бій повинен був відбутися ще навесні, але через пандемію вже не раз переносився. Ломаченко навіть погодився віддати частину свого гонорару, щоб бій відбувся.