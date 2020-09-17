На бій Усик - Чісора можуть пустити глядачів

Промоутер Едді Хірн прокоментував майбутній бій українця.

В цьому році має відбутися довгоочікуваний бій Олександра Усика і Дерека Чісори, який вже не раз переносився через пандемію коронавируса.

Промоутер Едді Хирн прокоментував Sky Sports можливість повернути на бій глядачів.

"Ми ведемо переговори з урядом, сподіваючись допустити фанів на трибуни. Є невеликий шанс, що на поєдинку Усик - Чісора будуть вболівальники", - заявив Хирн.

Поєдинок Усик - Чісора може відбутись 31 жовтня.

Нагадаємо, Хирн організовавиает в 2020 році бої Повєткін - Уайт, Джошуа і Буатсі - Рітсон.