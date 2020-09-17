ЗМІ: Мейвезер битиметься з Логаном Полом в 2020 році

Флойд Мейвезер будь-то би погодився битися з блогером Логаном Полом.

Непереможений американський боксер Флойд Мейвезер проведе поєдинок з відомим YouTube-блогером Логаном Полом.

Про це повідомив YouTube-блогер Keemstar, посилаючись на інформацію від неназваних інсайдерів.

За словами блогера, бій відбудеться вже в 2020 році.

«Мейвезер битиметься з Логаном Полом в цьому році! Я не жартую. Це просто повідомив мені інсайдер зі світу боксу », - написав він у своєму« твіттері ».

25-річний Пол дебютував на рингу в листопаді 2019 року. Він поступився блогеру KSI роздільним рішенням суддів.

43-річний Мейвезер почав боксерську кар'єру в 1996 році. Останній поєдинок він провів в серпні 2017 року, перемігши колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора.

На рахунку Флойда 50 перемог в 50 поєдинках.