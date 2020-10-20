Промоутер розкрив найближчі плани Ломаченко

Промоутер українського боксера Василя Ломаченка Боб Арум висловився щодо подальшої кар'єри українця.

За словами Арума, Ломаченко переоцінив свої сили в легкому дивізіоні, адже він бився з більшими хлопцями. Також Боб назвав тактику Василя на бій з Лопесом "безглуздою".

"Схоже, що хлопці з легкої ваги занадто великі для Ломаченко", - прокоментував стан справ Василя в дивізіоні Арум в коментарі ESPN.

Також промоутер зазначив, що Ломаченко може спуститися у вазі і провести поєдинки з топовими боксерами Top Rank в напівлегкій вазі. Кандидатами на поєдинок з Василем називаються: Мігель Берчельт, Джеймел Херринг і Шакур Стівенсон.

Телеграф нагадує, що 17 жовтня в Лас-Вегасі Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Суддівський рахунок за підсумками сутички викликав шквал критики в мережі, однак те, що українець програв ні у кого сумнівів не викликає.