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Середа, 21.10.2020
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Ломаченко переніс операцію

Ломаченко переніс операцію
11:55 Сьогодні Телеграф Фото: Інстаграм lomus_official
Василь Ломаченко в черговий раз травмував плече.

19 жовтня український боксер професіонал Василь Ломаченко піддався хірургічному втручанню. Про це повідомляє yahoo.

За інформацією джерела, Василь звернувся до лікаря Нілу Ельаттрахе по приїзду в США на останній етап підготовки до поєдинку з Теофімо Лопесом (за 6 тижнів до вечора боксу, - прим. Ред.). За словами лікаря, українця турбувало праве плече. В результаті з'ясувалося, що у нього сильний удар ротаторної манжети, а також відколовся шматок хряща. Подібна травма в українця сталася ще в поєдинку з Хорхе Лінаресом в 2018 році.

Повністю відновиться до бою з Лопесом LOMA не міг і відчував дискомфорт і на тренування, і в бою. Промоутер Василя Боб Арум не знав про травму свого підопічного нічого і був здивований подібною новиною.

В результаті українця успішно прооперували. Повернення на ринг Ломаченко можливо не раніше січня 2021 року.

Промоутер розкрив найближчі плани Ломаченко

Нагадаємо, 17 жовтня в Лас-Вегасі Василь Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі сенсаційно програв одноголосним рішенням суддів американцеві Теофімо Лопесу. Суддівський вердикт жорстко розкритикували боксерської громадськістю, але результат бою ніхто заперечувати не буде. Після поєдинку Ломаченко заявив, що виграв бій. Боб Арум вже готує нових суперників для LOMA, хоча подальші плани Василя поки не відомі.

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Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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