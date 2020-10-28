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Усик пригрозив Джошуа втратою чемпіонського пояса

Усик пригрозив Джошуа втратою чемпіонського пояса
Оновлено 15:07 Сьогодні Телеграф Фото: Інстаграм usykaa

Британець Ентоні Джошуа не хоче проводити обов'язковий захист титулу WBO в бою з Олександром Усиком і націлений більше на об'єднувальний поєдинок зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі. Українець прокоментував дану ситуацію, зазначивши, що Джошуа при таких розкладах доведеться попрощатися з чемпіонським поясом Всесвітньої боксерської організації.

"Я буду чекати титульного шансу, скільки знадобиться. Вони можуть битися хоч греблю гати, але нехай Ентоні Джошуа звільнить пояс. Титули все одно від мене нікуди не підуть. Я б хотів битися з AJ, але тільки тому що у нього більше поясів. Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейте", - заявив Усик в інтерв'ю thesun.

Також Олександр розповів, чому не прагне до нокауту в своїх боях:

"Я не націлений на нокаут в своїх поєдинках. Нокаут - це щось, що приходить само, як непроханий гість. Будь-яке трапляється", - додав боксер.

Відзначимо, бій Усика відбудеться вже на цьому тижні. У суботу, 31 жовтня, в Лондоні українець зійдеться в битві з досвідченим ветераном хевівейта британцем Дереком Чісорою. Напередодні поєдинку відомий український боксер розкритикував фізичну форму Олександра.

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Джошуа, Олександр Усик.

Автор:

Телеграф
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