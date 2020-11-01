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Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)

Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)
Оновлено 14:01 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Інстаграм viktor_faust_vykhryst

Небитий український суперважкоатлет Віктор Вихрист (4-0, 4 КО) здобув свою четверту перемогу на профі-рингу, при чому зробив це знову достроково.

У 8-раундовому бою в Гамбурзі (Німеччина) українець переміг німецького боксера турецького походження Якупа Саглама, у якого за плечима 50 боїв у професіоналах і всього 6 поразок. Вихрист володів ініціативою і раз по раз завдавав шкоди опоненту. В результаті Якуп, сидячи на стільці, вирішив не виходити на 5-й раунд. Таким чином, Віктор здобув чергову дострокову перемогу у свій послужний список.

Відео бою Віктор Вихрист - Якуп Саглам:

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Бокс, Виктор Вихрист.

Автор:

Телеграф
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