Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)

Небитий український суперважкоатлет Віктор Вихрист (4-0, 4 КО) здобув свою четверту перемогу на профі-рингу, при чому зробив це знову достроково.

У 8-раундовому бою в Гамбурзі (Німеччина) українець переміг німецького боксера турецького походження Якупа Саглама, у якого за плечима 50 боїв у професіоналах і всього 6 поразок. Вихрист володів ініціативою і раз по раз завдавав шкоди опоненту. В результаті Якуп, сидячи на стільці, вирішив не виходити на 5-й раунд. Таким чином, Віктор здобув чергову дострокову перемогу у свій послужний список.

Відео бою Віктор Вихрист - Якуп Саглам:

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