Боксер Вегас підкорив Лас-Вегас убивчим нокаутом (відео)

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Rank Boxing, в головній події якого на ринг повернувся один з кращих боксерів сучасності американець Теренс Кроуфорд.

У першому поєдинку карда любителі боксу побачили нокаут у виконанні недосвідченого боксера. У третьому раунді австралієць Вегас Ларфілд відправив мексиканця Хуана Альберто Флореса в стоячий нокдаун і рефері негайно зупинив поєдинок. Таким чином, Ларфілд добув свою другу перемогу на профі-рингу

Кращі моменти бою Вегас Ларфілд - Хуан Альберто Флорес:

An Australian named Vegas came to Vegas and did. the. work.

Bantamweight Vegas Larfield (2-0, 2 KO) poured it on in Round 3 to stop Juan Alberto Flores. #CrawfordBrook | Undercard LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/XzM7iZhZFR

— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020