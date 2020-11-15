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Неділя, 15.11.2020
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Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)
Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)
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Боец ММА взрывным ударом нокаутировал соперника (видео)
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Боец ММА забил соперника у сетки (видео)

Боксер Вегас підкорив Лас-Вегас убивчим нокаутом (відео)

Боксер Вегас підкорив Лас-Вегас убивчим нокаутом (відео)
Оновлено 14:02 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твіттер trboxing

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Rank Boxing, в головній події якого на ринг повернувся один з кращих боксерів сучасності американець Теренс Кроуфорд.

У першому поєдинку карда любителі боксу побачили нокаут у виконанні недосвідченого боксера. У третьому раунді австралієць Вегас Ларфілд відправив мексиканця Хуана Альберто Флореса в стоячий нокдаун і рефері негайно зупинив поєдинок. Таким чином, Ларфілд добув свою другу перемогу на профі-рингу

Кращі моменти бою Вегас Ларфілд - Хуан Альберто Флорес:

Телеграф нагадує, що боксер-суперваговик може втратити значний гонорар через симуляцію нокауту.

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Все по темі:

Бокс, Нокаут, Вегас Ларфілд.

Автор:

Телеграф
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