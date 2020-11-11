Боксер-суперваговик може втратити значний гонорар через симуляцію нокауту (відео)

Атлетична комісія штату Каліфорнія не залишить без уваги дивну перемогу Луїса Ортіса в бою 7 листопада в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє insider.com.

За інформацією джерела, супернику кубинця Александеру Флоресу не виплатили покладений гонорар. Почалося розслідування через те, що американець впав на 46-й секунді поєдинку після ковзаючого удару в тулуб, викликавши сумніви у любителів боксу.

30-річний боксер на прізвисько "Великий" за весь бій викинув один удар, який, до слова, не досяг мети. У свою чергу, 41-річний кубинець за поєдинок встиг нанести 3 точних попадання, одне з яких стало нокаутуючим. Характер ураження відразу викликав безліч питань до Александера, адже він не показав в рингу абсолютного нічого проти колишнього претендента на титул WBC.

Поки триває слідство комісія утримує гонорар Флореса в розмірі $ 80 тисяч.

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