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Середа, 11.11.2020
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Боксер-суперваговик може втратити значний гонорар через симуляцію нокауту (відео)

Боксер-суперваговик може втратити значний гонорар через симуляцію нокауту (відео)
Оновлено 19:02 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр із відео

Атлетична комісія штату Каліфорнія не залишить без уваги дивну перемогу Луїса Ортіса в бою 7 листопада в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє insider.com.

За інформацією джерела, супернику кубинця Александеру Флоресу не виплатили покладений гонорар. Почалося розслідування через те, що американець впав на 46-й секунді поєдинку після ковзаючого удару в тулуб, викликавши сумніви у любителів боксу.

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30-річний боксер на прізвисько "Великий" за весь бій викинув один удар, який, до слова, не досяг мети. У свою чергу, 41-річний кубинець за поєдинок встиг нанести 3 точних попадання, одне з яких стало нокаутуючим. Характер ураження відразу викликав безліч питань до Александера, адже він не показав в рингу абсолютного нічого проти колишнього претендента на титул WBC.

Поки триває слідство комісія утримує гонорар Флореса в розмірі $ 80 тисяч.

Раніше Телеграф розповідав, що Екс-тренер передрік Усику поразку в бою з Джошуа.

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Все по темі:

Бокс, Луїс Ортіс, Олександер Флорес.

Автор:

Телеграф
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